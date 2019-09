LDC :Kylian Mbappé forfait face à Réal Madrid étale sa tristesse sur Instagram

Toujours blessé à la cuisse, Kylian Mbappé va manquer l'entrée en lice de son club en Ligue des Champions contre le Real Madrid ce mercredi 18 septembre.



Une triste nouvelle que le footballeur lui-même sur Instagram lundi a partagé. "C'est désormais officiel, je suis très triste de ne pas pouvoir jouer, mais j'apporterai tout mon soutien depuis les tribunes à l'équipe. J'espère revenir à 100 % pour encore et toujours donner mon maximum", conclut l'attaquant de 20 ans.



Neymar et Cavani également absents



Tandis que Kylian Mbappé restera sur la touche, d'autres Parisiens ne pourront pas non plus prêter main-forte à leur club. Neymar a été pour sa part suspendu et Edinson Cavani est toujours blessé à la hanche.