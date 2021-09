LDC des joueurs sénégalais: Diallo et PSG à Bruges, Sadio affronte Ballo Touré à Anfield

Les phases de groupe de la Ligue des champions ont débuté hier mardi. Le Paris Saint Germain se déplace à Bruges ce mercredi, le défenseur sénégalais, Abdou Diallo devrait conserver sa place de titulaire sur le côté gauche de la défense parisienne. Le PSG va jouer sans Gana Guèye, le milieu de terrain sénégalais, l’un des hommes en forme du moment coté parisien, n’a pas effectué le déplacement en Belgique.



Il purge son dernier match de suspension, suite à un carton rouge écopé la saison dernière lors de la demi-finale aller au parc des Princes face à Manchester City (1-2). Gana Guèye aura l’occasion de prendre sa revanche dès la 2ème journée face aux mêmes Citizens. Le match aura lieu le 28 septembre prochain au Parc des Princes.



Sadio en quête de son 100ème but avec Liverpool

En Angleterre, Liverpool accueille l’AC Milan. Un grand classique du football européen qui nous rappelle les éditions de 2005 et 2007. Il y a 16 ans, Liverpool renversait Milan (3-3, TAB 3-2) à Istanbul. Deux années plus tard, les Italiens avaient pris leur revanche (2-1) à Athènes.



Ce soir à Anfield, Sadio Mané pourrait croiser sur son couloir droit un certain Fodé Ballo Touré. Le latéral gauche sénégalais, s’il est titulaire, aura la lourde tâche de surveiller les montées fracassantes de l’ailier des Reds.



Auteur de 99 buts, dont 19 en Ligue des champions avec Liverpool, Sadio est en quête de sa 100ème réalisation avec les Reds, ce mercredi face au Milan AC, informe le quotidien sportif « Stades ».