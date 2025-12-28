Parti républicain populaire: Déthié Fall limoge Ibrahima Ndiaye, après des critiques sur la gestion du pays

Déthié Fall, actuel ministre des infrastructures et président du Parti républicain populaire (PRP), a viré ce dimanche 28 décembre Ibrahima Ndiaye, son secrétaire général chargé des finances et de la logistique, en vue de promouvoir «la discipline, de la cohérence et de la responsabilité au sein» de son appareil politique.
Dans le communiqué de limogeage, il est reproché à Ibrahima Ndiaye d’avoir tenu, au cours d’une émission de radio, des propos «incompatibles» avec «les positions du parti ».
