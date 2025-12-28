Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Parti républicain populaire: Déthié Fall limoge Ibrahima Ndiaye, après des critiques sur la gestion du pays



Parti républicain populaire: Déthié Fall limoge Ibrahima Ndiaye, après des critiques sur la gestion du pays
Déthié Fall, actuel ministre des infrastructures et président du Parti républicain populaire (PRP), a viré ce dimanche 28 décembre Ibrahima Ndiaye, son secrétaire général chargé des finances et de la logistique, en vue de promouvoir «la discipline, de la cohérence et de la responsabilité au sein» de son appareil politique. 

Dans le communiqué de limogeage, il est reproché à Ibrahima  Ndiaye d’avoir tenu, au cours d’une émission de radio, des propos «incompatibles» avec «les positions du parti ». 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Dimanche 28 Décembre 2025 - 15:10


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter