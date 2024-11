LE SÉNÉGAL EN SUR-PRIORITÉ …Par *Elie Charles Moreau

« Si le Sénégal passe avant tout, que resterait-il à faire et/ou à attendre, et au vu de la campagne électorale ? », demandes-tu ?… Je vois deux versants.

D’un côté, des politiciens en coalitions et postulant à siège en l’Assemblée nationale. De l’autre, un électorat, souverain, assez mature et détenteur des verdicts. Du côté des coalitions en campagne, le fait patriotique le plus élémentaire consisterait, micro bien en main et en toutes les stations, à haut et fort, inviter tous nos compatriotes-électeurs, à voter POUR la Liste PASTEF LES PATRIOTES ! Il n’y a pas de honte à cela ! Il n’est que marque de grandeur en une telle option ! Plus amplement, ce serait le plus court et des plus légitimes choix pour, demain, c’est à dire dès la fin de ce Novembre courant, pouvoir, et à l’aise, opiner et sur les choses en la Cité et sur toutes les décisions et actes des actuels suprêmes gouvernants du Sénégal.



Du côté du Peuple disposant de cartes, le geste patriotique des plus simples serait, seul en l’isoloir, de se départir de toutes appartenances, politiques et assimilées, pour être dans la primordiale logique, exprimable en toutes nos langues, et qui veut, à raisons fort aisées à justifier, qu’à tout émissaire ou mandant, qui plus est assermenté, on octroie tous les moyens permettant de relever les défis et de pouvoir remplir les missions assignées. Pour ce faire, il est impérieux de VOTER et FAIRE VOTER pour la liste PASTEF - LES PATRIOTES, le Dimanche 17 de ce Novembre en cours.



Avec sérénité et urbanité ! Convenablement ! Inévitablement ! Au nom de la République ! Au nom de la Nation ! Au nom du Sénégal, en somme !



Elie Charles Moreau