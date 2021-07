La 10e édition du Gala des Jeunes reporters prévue le 27 novembre 2021 (Président CJRS)

Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal a annoncé ce mercredi que le Gala des Jeunes reporters aura lieu le 27 novembre de cette année. Ibrahima Baldé a saisi le prétexte pour annoncer officiellement l'ouverture du concours des meilleurs reporters pour la période allant de décembre 2019 à septembre 2021.



En collaboration avec la Cellule d'appui à la protection de l'enfance (CAPE) et l'Unicef, la CJRS a réitéré la mise en place du "Prix Médias et Droits de l'enfant".



Ecoutez le président de la CJRS Ibrahima Baldé et la coordonnatrice de la CAPE, Rokhaya Ndao Diouf !