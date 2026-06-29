La Bolivie abandonne son ancrage au dollar pour lutter contre la pénurie de devises

Hier soir en Bolivie, un dollar s’échangeait contre 7 bolivianos (80 centimes) selon le taux de change officiel. Ce matin, le même dollar coûte 9,7 bolivianos (un peu plus d’un euro). En passant à un taux de change flexible et en dévaluant la monnaie nationale, le gouvernement espère faire d’une pierre deux coups : mettre fin aux pénuries de dollars qui durent depuis deux ans et favoriser les secteurs exportateurs – élevage, agriculture et industrie minière.



Mais pour Wilfredo, rencontré à La Paz, c’est un signe de plus de la fragilité de l’économie du pays : « Je me souviens qu’il y a 10 ou 20 ans, tout allait bien, notre monnaie avait une bonne valeur. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, un plat coûte environ 30 ou 40 bolivianos (entre 3,7 et 5 euros), ça a beaucoup augmenté. Je pense que nous courons à notre perte, à la faillite. »



Vers une augmentation du prix du carburant?

Cette réforme économique devrait aussi augmenter le coût des importations et peut-être générer de l’inflation. Alors que la Bolivie souffre de pénuries de carburant depuis un an et demi, cela inquiète Grover : « Cela va avoir un effet considérable sur les classes populaires. À l’heure actuelle, j’ai entendu parler d’une hausse du prix du carburant. Je pense que le prix du carburant va augmenter, mais je ne sais pas jusqu’où. Honnêtement, c’est très préoccupant. »



Autre impact sur la population : l’épargne en dollars, privilégiée par les Boliviens, sera désormais plus coûteuse.