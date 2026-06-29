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La Bolivie abandonne son ancrage au dollar pour lutter contre la pénurie de devises

En Bolivie, c’est une petite révolution économique qui s’opère à partir de ce lundi 29 juin 2026. Pendant quinze ans, le taux de change entre la monnaie nationale, le boliviano, et le dollar était fixé par la Banque centrale. Désormais, ce taux de change évoluera en fonction de l’offre et de la demande de dollars, nécessaires pour faire face à la pénurie du billet vert et favoriser les secteurs exportateurs. Dans les faits, le boliviano perd près de 40% de sa valeur.



La Bolivie abandonne son ancrage au dollar pour lutter contre la pénurie de devises
Hier soir en Bolivie, un dollar s’échangeait contre 7 bolivianos (80 centimes) selon le taux de change officiel. Ce matin, le même dollar coûte 9,7 bolivianos (un peu plus d’un euro). En passant à un taux de change flexible et en dévaluant la monnaie nationale, le gouvernement espère faire d’une pierre deux coups : mettre fin aux pénuries de dollars qui durent depuis deux ans et favoriser les secteurs exportateurs – élevage, agriculture et industrie minière. 

Mais pour Wilfredo, rencontré à La Paz, c’est un signe de plus de la fragilité de l’économie du pays : « Je me souviens qu’il y a 10 ou 20 ans, tout allait bien, notre monnaie avait une bonne valeur. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, un plat coûte environ 30 ou 40 bolivianos (entre 3,7 et 5 euros), ça a beaucoup augmenté. Je pense que nous courons à notre perte, à la faillite. » 

Vers une augmentation du prix du carburant?
Cette réforme économique devrait aussi augmenter le coût des importations et peut-être générer de l’inflation. Alors que la Bolivie souffre de pénuries de carburant depuis un an et demi, cela inquiète Grover : « Cela va avoir un effet considérable sur les classes populaires. À l’heure actuelle, j’ai entendu parler d’une hausse du prix du carburant. Je pense que le prix du carburant va augmenter, mais je ne sais pas jusqu’où. Honnêtement, c’est très préoccupant. » 

Autre impact sur la population : l’épargne en dollars, privilégiée par les Boliviens, sera désormais plus coûteuse.
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RFI

Lundi 29 Juin 2026 - 10:11


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