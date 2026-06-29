. Réforme constitutionnelle : Abass Fall donne rendez-vous à l'Assemblée nationale ce lundi

Le maire de Dakar, Abass Fall, s'est prononcé à la veille de l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution par l'Assemblée nationale. Alors que plusieurs organisations de l'opposition et de la société civile appellent à la contestation, l'édile de la capitale invite les citoyens à venir soutenir les parlementaires de la majorité.



L'élu insiste cependant sur le caractère républicain et non partisan de cette mobilisation. Il formule le souhait d'un rassemblement pacifique et axé sur l'intérêt général.



« Dans le calme et la sérénité, allons soutenir nos députés demain pour le vote de la proposition de loi portant réforme constitutionnelle. Pas d’effigies de parti, pas de slogans partisans ! Seul le peuple compte ! J’y serai incha Allah », a déclaré Abass Fall.



Cette prise de position intervient dans un climat de forte tension politique, à quelques heures de l'ouverture de la séance plénière prévue ce lundi 29 juin 2026 à 10 heures