Mbacké : Un jeune de 19 ans tué d'un coup de couteau, le suspect arrêté en fuite à Koungheul

Les policiers du commissariat urbain de Mbacké ont découvert une scène macabre cette nuit vers minuit et demi. En patrouille dans le quartier Diamaguène, les agents ont aperçu un individu gisant dans une mare de sang sur la chaussée. Un conducteur de moto-taxi Jakarta tentait alors de l'évacuer en urgence.



La victime est Moussa Guissé, un conducteur de moto de 19 ans. Le conducteur du Jakarta a expliqué avoir trouvé le jeune homme blessé et avoir décidé de le transporter à l'hôpital. Malheureusement, la victime a perdu énormément de sang. Elle a chuté de la moto en cours de route, sans vie.



L'enquête a rapidement révélé qu'une altercation avait éclaté plus tôt entre la victime et M. Bâ, un autre conducteur de moto-taxi de 22 ans. La dispute a dégénéré en bagarre. M. Bâ a alors porté un coup de couteau dans le dos de Moussa Guissé avant de fuir. La mère du suspect a confirmé aux enquêteurs que son fils s'était brièvement réfugié à la maison, poursuivi par la clameur publique, avant de s'échapper.



Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital Dianatoul Mahwa pour une autopsie. Le délégué du procureur a été avisé. La mère, l'oncle du suspect et le conducteur de moto ont été retenus pour les besoins de l'enquête. Les recherches ont finalement payé ce dimanche. Le présumé meurtrier a été localisé et arrêté par les forces de l'ordre à Koungheul.