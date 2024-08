La CBAO déchire la décision des autorités et dépose un recours

Suite et pas fin du bras de fer opposant la direction de la CBAO et des syndicalistes de la boite. Après à la sommation interpellative adressée au Directeur de CBAO Sénégal, la banque a déposé un recours pour excès de pouvoir. La direction a également demandé la suspension de la décision ministérielle.

De leur côté, les trois délégués du personnel concernés ont élaboré sous l’assistance de leur avocat soutien de leurs collègues, ont élaboré une feuille de route, dont l’exécution a débuté ce mercredi 7 août.



Rappelons que Les trois délégués, notamment, Mansour Diallo, Alioune Seck, et Papa Doudou Tounkara, avaient été licenciés pour « fautes lourdes » par la direction de la banque.