La CENA dément une fausse information concernant un prétendu recrutement

La Commission a démenti catégoriquement cette information, la qualifiant d'"infox". Selon le communiqué, la CENA n’a rien publié de tel et n’a aucun lien avec cette campagne de recrutement présumée. Le Secrétaire général de la CENA a insisté sur le fait que ces messages sont totalement faux et ne proviennent en aucune manière de l'organisation.



Suite à cette infox, la CENA met en garde la population contre la tentation de cliquer sur des liens suspects associés à cette fausse information. Elle a souligné que cela pourrait exposer les internautes à des risques de cybercriminalité.



Enfin, la CENA a précisé qu'elle décline toute responsabilité concernant cette affaire et se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour répondre à cette tentative de désinformation. Selon les autorités de l'organe, cette mise au point vise à éviter toute confusion et à protéger les citoyens des pratiques malveillantes qui cherchent à exploiter l’image de la structure.



En définitive, la CENA rappelle à la population que toute information officielle et relative au recrutement au sein de l'organisation serait publiée sur les canaux de communication officiels de la Commission.