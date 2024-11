La Compagnie Sucrière Sénégalaise vise 140 000 tonnes de sucre pour cette campagne agricole

La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) annonce une production de 138 800 tonnes de sucre pour cette nouvelle campagne agricole de l’année 2024. Mais « l'objectif pourrait même atteindre les 140 000 tonnes cette année » à en croire son Directeur Général, Guillaume Ranson, qui assistait au lancement de cette campagne, en marge d’une randonnée pédestre organisée par l’Amicale des cadres de la CSS.



Selon APS, « la CSS, dans son ambition de renforcer la production nationale, s'est fixée un objectif de 220 000 tonnes de sucre d'ici 2030, appuyé par un programme d'investissement conséquent. » Pour y parvenir, Guillaume Ranson a souligné l'importance d'un soutien accru de l'État, en appelant le gouvernement à prioriser la production locale face aux importations.



« Nous avons besoin de l'accompagnement de l'État pour limiter les importations et donner priorité à la production nationale, » a-t-il plaidé, ajoutant que ce soutien est crucial pour permettre à la CSS d'étendre ses surfaces agricoles et de consolider sa croissance.



En réponse aux défis posés par le changement climatique, la CSS prévoit également des initiatives telles que « la maturation artificielle de la canne et la recherche variétale », pour optimiser sa production et assurer la résilience de ses cultures, rapporte le journal.