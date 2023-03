La Côte d'Ivoire livre du matériel militaire au Burkina Faso pour lutter contre l'insécurité

Composé d’une cinquantaine de véhicules pickup de type « azawad », 1 000 fusils d’assaut AK47 et 100 000 munitions, le matériel a été remis ces jours, dit une source officielle ivoirienne sans plus de précisions.



Il y a quelques mois, les autorités de Ouagadougou ont adressé une demande de soutien à la Côte d'Ivoire, explique notre source. Après analyse, le gouvernement ivoirien a décidé de soutenir son voisin par un don en matériel militaire. Selon plusieurs sources, ce don d’un montant de plus de deux milliards de francs CFA a été décidé il y a quelques semaines.



Pour les Ivoiriens, il s’agit d’aider les Burkinabè à circonscrire la menace jihadiste sur place. Les deux pays partagent une frontière longue de 540 km. Sur le plan sécuritaire, les deux pays ont déjà mené plusieurs opérations conjointes de part et d’autre de leur frontière. Mais la menace reste toujours présente du côté ivoirien.



Une source proche de l’état-major général des armées confirme le don au Burkina Faso. Mais aucune autorité politique ou militaire n’a communiqué sur ce soutien venu du voisin ivoirien.



RFI