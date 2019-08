La Crei a bouclé les enquêtes préliminaires sur Madické Niang, Samuel Sarr et Ousmane Ngom

La Cour de répression et de l’enrichissement illicite (Crei) va réouvrir ses portes très prochainement. Restée longtemps aphone, après avoir poursuivi et condamné l'ancien ministre d'Etat Karim Wade, emprisonné l’ancien Directeur du Cadastre, Tahirou Ndiaye et l’ancienne sénatrice, Aïda Ndiongue, qui a ensuite obtenu un non-lieu, la juridiction spéciale va réouvrir des dossiers de pontes de l'ancien régime.



D'après le journal L'Observateur, qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi 23 août, la Crei a déjà bouclé les enquêtes préliminaires des dossiers de Madické Niang, Samuel Sarr, Ousmane Ngom