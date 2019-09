La DER descend sur le terrain pour des recouvrements traque et menace ses bénéficiaires de prison

La Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide (DER) est dans une logique de traque avec ses bénéficiaires. Ce vendredi, en compagnie de son partenaire le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), elle a fait une descente sur le terrain pour procéder à des recouvrement auprès de ceux et celles qui avaient bénéficié de ses financement.



Ladite structure a informé, via sa page Facebook, que cette action répondait à la stratégie des 4P (Préfet, Procureur, Police, Prison). "La DER et le Crédit Mutuel du Sénégal sur le terrain ce vendredi 13 septembre 2019 à Hann Bel Air, Yarakh et Hann Maristes pour le recouvrement des bénéficiaires DER qui refusent de rembourser. Ces actions de recouvrement qui s’alignent avec la stratégie des #4P (Prefet - Procureur - Police - Prison) vont être menées sur l’ensemble du territoire national avec nos différents partenaires financiers.", a écrit la DER sur le Réseau social.