La Française Coline Fay et ses co-inculpés entendus dans le fond

Les choses bougent dans l'affaire Coline Fay du nom de cette ressortissante française âgée de 26 ans qui a été interpellée le 17 novembre dernier devant la Cour suprême. Elle a été placée sous mandat de dépôt en même temps que les nommés El Hadji Barro, Malang Mané, Ibrahima Manga, Ousmane Tamba et Benoit Sambou.



Libération rapporte que tout ce beau monde a été interrogé dans le fond et les conseils de Coline Fay comptent déposer une demande de mise en liberté provisoire.



Pour rappel, Coline Fay et Cie ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi complot contre l'autorité de l'Etat. Caroline Fay avait entamé une grève de la faim avant de l'arrêter.