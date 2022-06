La France suspendue au verdict dans le procès des attentats du 13-Novembre

Depuis lundi, les cinq magistrats professionnels qui composent la cour et leurs quatre suppléants sont cantonnés, sans possibilité de sortir, dans une caserne « sécurisée » de la région parisienne.



Durant leur huis clos, ils devront se prononcer sur la responsabilité des accusés « dans la sincérité de leur conscience » et sur les charges qui pèsent sur chacun d'eux. « La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: "Avez-vous une intime conviction" ? », a rappelé le président Jean-Louis Périès.



Les juges ne rejoindront le palais de justice que mercredi pour annoncer leur sort aux quatorze accusés présents au procès. « L'audience reprendra normalement le mercredi 29 juin 2022 à partir de 17 heures », a annoncé Jean-Louis Périès avant de suspendre l'audience lundi en fin de matinée. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a réclamé des peines de réclusion criminelle à perpétuité contre cinq des 14 accusés présents - six autres sont jugés en leur absence.



Avant que la cour rende son verdict, RFI est revenue sur ce procès-fleuve - le plus long de l'histoire judiciaire française de l'après-guerre - lors d'une édition spéciale ce mercredi, de 7h10 à 8h, heure de Paris.