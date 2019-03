La Gendarmerie démantèle un réseau de prostitution et de proxénétisme à Nord-Foire

Un célèbre réseau de proxénétisme et prostitution qui avait pignon sur rue à Nord Foire a été démantelé par la Gendarmerie. Le commerce illicite de sexe se faisait à l'hôtel Hawaï, fermé jadis par l'Etat sous le nom de Kassoumay et ré-ouvert sous ce dernier pseudo pour contourner la mesure administrative.



Selon le journal "Les Échos", le propritétaire de cet hôtel, E. O. Diop, possède trois autres structures du genre et opère en toute impunité. Lui et ses complices (S. Gomis, O. Barry et I. Wane) ont été arrêtés et déférés au parquet pour "association de malfaiteurs, proxénétisme et blanchiment de capitaux".



La semaine dernière, un autre réseau de prostitution, via des salons de massage a été démantelé dans les quartiers de sacré Coeur et Yoff, par la Brigade des moeurs.