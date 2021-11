La Guinée a enfin son gouvernement de la Transition au complet

Le Colonel Mamadi Doumbouya a signé une série de décrets dans la nuit de jeudi à vendredi, pour rendre complet le gouvernement de la Transition. Aux mines et à la Géologie, c’est un homme du sérail, Moussa Magassouba qui sera désormais aux commandes. Il était le Directeur Général de la Société Anglo Gold Ashanti de Guinée (SAG).



Le département de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat sera l’affaire de l’artiste Alpha Soumah dit Bill de Sam. Alors Directrice générale adjointe de la société de gestion du bakbone nationale (SOGEB), Aminata Kaba a été portée à la tête du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique.



Le président de la Nouvelle génération de la République, par ailleurs homme d’affaires Ibrahima Abé Sylla a quant à lui été nommé ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures au moment où la voix du parti de l’UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, Ousmane Gaoual Diallo est chargé de veiller sur l’Urbanisme, l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.



La boucle est bouclée par la nomination d’El Hadji Karamo Diawara comme Secrétaire général aux Affaires religieuses. Précédemment, il était chef de cabinet du Secrétaire général chargé des Affaires religieuses.



Ces nouvelles entrées dans le gouvernement dirigé par le diplomate Mohamed Béavogui depuis le 6 octobre dernier sont précédées par celles d’Aboubacar Sidiki Camara plus connu sous le surnom d'Idi Amin, nommé ministre délégué à la Défense nationale et du Colonel Bachir Diallo, ministre délégué de la Sécurité et de la Protection civile. Jusqu’à sa nomination, le premier était ambassadeur de la Guinée à Cuba, le second attaché de Défense en Algérie.



L’ancienne directrice du Commerce extérieur, Louapou Lamah a été bombardée ministre de l’Environnement et du Développement durable. Julien Yombouno a été choisi pour diriger le ministère du Travail et de la Fonction publique, Mamadou Pathé Diallo à la Santé et à l’Hygiène publique alors que Charlotte Daffé s’occupera désormais de la Pêche et de l’Economie maritime. La diplomatie guinéenne sera gérée par le médecin Morissanda Kouyaté. Abdourahmane Sikhé Camara est le secrétaire général du gouvernement.



Le 26 octobre, le gouvernement prenait déjà forme avec les arrivées de Diaka Sidibé au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. De Yaya Sow aux Infrastructures et aux Transports. Au même moment, Aïcha Nanette Conté est nommée ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, tandis que l’Information et de la Communication sont confiées à Rose Paula Pricemou.



Avec Dakaractu