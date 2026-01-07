La Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS annonce une grève de 72h et une marche nationale

La coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS a lancé, ce mercredi 7 janvier 2026, le premier jalon de son cinquième plan d’actions. Face à la presse, ses responsables ont annoncé une grève de 72 heures, prévue les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026, sans observance du service minimum. Une marche nationale est également programmée le 14 janvier.



« C’est dommage pour les populations de voir l’année nouvelle débuter par des grèves en lieu et place de cadeaux en termes d’accessibilités financière et géographique à des infrastructures aux normes en vertu du droit constitutionnel à la santé », a dénoncé la coordination de la Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS, rappelant qu’elle est l’un des « piliers du développement du capital humain, axe 2 du référentiel Sénégal horizon 2050 ».



En raison de la célébration du solennel Appel religieux du vénéré Seydina Limamou Laye, la coalition syndicale précise que la « grève de 72h, troisième jalon est décalé de 24h et aura lieu les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026 sans observance du service minimum. Au préalable, la marche nationale, deuxième jalon, aura lieu le 14 janvier », ajoutent les syndicalistes »,



La coordination fustige également le « mépris affiché par le Gouvernement à l’endroit des populations privées de 196 heures de soins et de services à cause de la lutte syndicale de la Jonction And Gueusseum-SATSUS pour faire honorer un passif social que l’État veut enterrer sous le boisseau prétextant une crise financière ».



Les syndicalistes accusent également le Gouvernement de ne consentir aucun sacrifice, tout « augmentant son train de vie paradoxalement soutenu par l’Assemblée nationale ». Cette dernière est notamment critiquée pour avoir « réduit de 18 % le budget du ministère de la Santé, parade ostensiblement avec des bolides de luxe dernier cri ».



Les syndicalistes estiment par ailleurs que le « discours tant attendu du Président Bassirou Diomaye Faye a fini « d’installer le désespoir et la déception » face aux attentes de réaliser un « système sanitaire et social plus préventif, plus résiliant plus performant et plus motivant ».



Selon eux, la « poursuite et l’intensification de la lutte continuent de s’offrir comme l’unique voie de salut pour la réussite de notre légitime et légale bataille syndicale ».



Dans la même veine, la coalition dénonce la décision n° 15 du ministre de l’Enseignement technique qui « transforme des centres nationaux de réinsertion sociale (CNRS) niveau opérationnel de l’Action sociale en centres de formation technique et professionnelle inclusifs en totale méconnaissance de leur vocation » et en y voyant une « violation de la Convention des nations unies relative aux personnes handicapées, de l’article 09 de la Convention 159 de l’OIT, du décret portant répartition des services de l’Etat, et des pertinentes recommandations des Assises nationales de l’Action sociale en 2008 ».



La Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS appelle ainsi « à une mobilisation massive pour la réussite de la marche nationale du 14 janvier à Thiès à partir de 10 heures » et au « respect strict de la grève sans service minimum, avec respect des urgences et port de brassards rouges ».



Elle exprime enfin sa solidarité « avec tous les secteurs en lutte », notamment pour « les salaires dus aux contractuels, le respect du code du travail, la retraite à 65 ans, la revalorisation des pensions et la couverture médicale ».

