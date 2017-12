« La Justice sénégalaise est-elle réellement indépendante ? »: avis divergents des acteurs

Un colloque national de deux (2) jours s’est ouvert à Dakar ce jeudi. Il s’agira de faire l’état des lieux sur l’indépendance de la Justice afin d’aller vers des perspectives de réformes.

Cette question est au centre des débats : « La Justice sénégalaise est-elle réellement indépendante ? ». Il faut dire que les acteurs sont largement partagés dans leurs réponses.



« Les garanties prévues pour assurer cette indépendance ne sont pas respectées, dans la pratique. Il y a deux (2) garanties majeures : une garantie fonctionnelle qu’on appelle le principe d’inamovibilité qui interdit d’affecter un juge sans son consentement, et une garantie organique qui est le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) dont nous estimons que le fonctionnement n’est pas satisfaisant », assure Souleymane Téliko, le président de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS).



Le ministre de la Justice qui a présidé l’ouverture des travaux, liste, de son côté, les réformes entamées en 2017 dans le secteur. « Aujourd’hui, il y a un nouveau texte qui est le statut des Magistrats. Et, ce texte facilite leur carrière. Autrefois pour passer à magistrat hors grade, il fallait une période de 21 ans, aujourd’hui, on la abaisser à 18 ans », sert-il.



Ismaïla Madior Fall de poursuivre : « Pendant longtemps, le (CSM) était composé essentiellement des membres de la compagnie judiciaire qui occupaient des fonctions, aujourd’hui, on a augmenté le nombre d’élus au niveau de la CSM ».



« 515 Magistrats pour 14 millions de F CFA, donc le déficit est là, comment il faut le gérer. Deux (2) mesures principales ont été prises par le président de la République. La première était de faire en sorte qu’il y est chaque année, le recrutement de trente (30) magistrats. Deuxièmement, il y a des magistrats qui occupent des fonctions importantes. C’est pour cela que la décision a été prise de garder quelques magistrats dotés d’expérience importante à aller à la retraite à 68 ans. Mais il s’agit de Magistrats qui occupent certaines fonctions seulement », déclare l’autorité de tutelle.



Ce colloque national procède d’un « important travail de réflexion initié par l’UMS pour susciter un dialogue constructif et inclusif sur le fonctionnement de la justice ». « Son objectif principal sera, à partir de l’état des lieux dressé par l’ensemble des magistrats du Sénégal, de formuler, en accord avec les acteurs concernés, des réformes destinées à renforcer l’indépendance de la justice », énonce l’initiateur. D’importantes recommandations sont attendues autour de propositions de réforme destinées à renforcer l’indépendance de la justice.