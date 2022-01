La Juventus va mettre 6 joueurs à la porte, l'OM dit oui à l'AS Roma pour Boubacar Kamara

CR7 pourrait faire capoter le plan de MU

La menace de Cristiano Ronaldo de partir l'été prochain après des premiers mois loin de ses ambitions à Manchester United est toujours d'actualité. Et si cela arrivait, les plans du club mancunien en seraient totalement chamboulés, à en croire le Daily Star. En effet, MU envisage de partir en tournée l'été prochain aux États-Unis afin de donner un coup de boost à sa marque et à ses activités commerciales sur le continent. Cependant, comme le signale le tabloïd, cela aurait beaucoup moins d'impact sans Cristiano Ronaldo dans l'effectif. Manchester va donc devoir se montrer convaincant auprès du Portugais pour le garder une saison de plus. Et surtout lui apporter des garanties sportives suffisantes.



La Juve va mettre 6 joueurs à la porte

C'est le grand ménage à la Juventus ! Celui-ci aura lieu en juin prochain, selon le quotidien italien Tuttosport. Et il se fera naturellement. En effet, d'après le média, six joueurs de l'actuel effectif turinois seront en fin de contrat et ne seront pas gardés la saison prochaine. Mattia De Sciglio, Mattia Perin et Carlo Pinsoglio, notamment, verront la porte de sortie s'ouvrir, eux qui ne sont pas forcément dans les plans de la Vieille Dame. Mais trois autres joueurs bénéficiant de plus de temps de jeu pourraient aussi faire les frais de ce dégraissage. Il s'agit de Paulo Dybala, Juan Cuadrado et Federico Bernardeschi. Tous les trois en fin de contrat, ils pourraient donc aller voir ailleurs.



Marseille dit oui pour Kamara

C'est le feuilleton du moment du côté de l'Olympique de Marseille : que va faire Boubacar Kamara à 6 mois de la fin de son contrat ? Prolonger avec l'OM afin de laisser un peu d'argent dans les caisses du club lors de son départ l'été prochain ? Partir cet hiver ? Ou partir libre en juin ? Tout cela reste en suspens, même si le journal romain Il Romanista nous apprend ce matin que le dossier avance. Selon le média, Marseille aurait dit oui à l'AS Roma et à Boubacar Kamara afin que les deux négocient et se rapprochent d'un accord. Restera ensuite à se mettre d'accord sur les modalités d'un transfert ou d'une signature en janvier, ou au mois de juin prochain.