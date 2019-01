"La Légistique" ou la solution du docteur Pape Assane Touré aux failles de la gouvernance normative

Le Docteur Pape Assane Touré, secrétaire général adjoint du Gouvernement a procédé ce vendredi 25 janvier 2019, à la présentation de son livre intitulé "La Légistique". Dans cet ouvrage l'auteur fait le compte rendu de la gouvernance normative et renseigne sur les techniques de conception et de rédaction des lois et actes administratifs. Un condensé des recueils de textes administratives de 1958 à nos jours.



Administrateur, magistrat, également homme d'État, docteur Pape Assane Touré puisque c'est de lui qu'il s'agit, a évoqué le pourquoi de ce livre, dont le module n'est nullement enseigné à l'Université. "En 2014, lorsque j'ai été nommé au poste de secrétaire général du gouvernement, j'ai eu à faire deux constats: des difficultés d'accès aux lois, aux décrets, aux instructions générales, aux circulaires qui sont relatives au travail normatif. Et le deuxième est l'absence d'un document de référence légistique", a soutenu l'auteur, en présence du ministre de Culture Abdoulatif Coulibaly, du Porte-parole du gouvernement Seydou Gueye ainsi que des magistrats.



Partant de ce constat, à l'époque sous la supervision du ministre du Secrétaire général du gouvernement Abdoulatif Coulibaly, "le Gouvernement avait engagé un vaste travail de collecte et d'analyses des différentes circulaires des instructions générales signées par les plus hautes autorités de notre pays de 1959 à nos jours. Et c'est ce travail qui a permis aujourd'hui de collecter plus de 200 textes qui sont relatives au travail normatif du gouvernement", a souligné le Docteur.