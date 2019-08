La Malienne Fatoumata Diawara remporte le premier prix du concours de la meilleure Start-up

La Malienne Fatoumata Diawara, a remporté le 02 août 2019 à Bamako, le premier prix du concours de la meilleure start-up, d'une valeur de 2,5 millions de FCFA, organisé par Coris Bank.



"Un sentiment de fierté de reconnaissance de la part de Coris bank. C'est un honneur et un privilège que la banque nous a donné.

Nous comptons avec ce prix améliorer notre service ekeneya", a réagi la gagnante, lors de la réception du prix Coris challenge.



A seulement 24 ans, Fatoumata Diawara a créé une application mobile « Ekeneya », qui signifie (la santé en ligne) en langue bambara, disponible sur playstore et dont une nouvelle version a été mise en ligne en juin 2018 et couvre plusieurs villes du Mali. L’objectif est simple: géo-localiser les structures de santé, mais pas seulement.



« Ekeneya » aide ausso les usagers à prendre des décisions en temps réel, donne des informations de base sur la santé au Mali et sur presque toute l’étendue du territoire national.