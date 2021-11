La Nouvelle-Zélande annonce la fin des confinements et abandonne sa politique «zéro-Covid-19»

La Nouvelle-Zélande mettra fin début décembre au confinement de trois mois et demi dans la plus grande ville du pays, Auckland, en adoptant une nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus, a déclaré lundi 22 novembre la Première ministre Jacinda Ardern.



acindaArdern a déclaré qu’à partir de 23 h 59 le 2 décembre, la Nouvelle-Zélande adopterait une nouvelle réponse au Covid-19 visant à contenir le variant Delta plutôt que de tenter de l’éliminer complètement.



La dure vérité, c’est que (le variant) Delta est là et n’est pas près de disparaître​, a-t-elle déclaré à la presse. « Bien qu’aucun pays n’ait réussi à éliminer le variant Delta complètement, la Nouvelle-Zélande est mieux placée que la plupart des autres pour s’y attaquer. »



Seulement 40 morts

Jusqu’à présent, son gouvernement visait une élimination complète du virus, politique dite « zéro-Covid », avec des mesures de confinement strictes, une traçabilité rigoureuse des contacts et des contrôles stricts aux frontières.



La maladie n’a fait que 40 morts sur une population de cinq millions d’habitants mais la pression s’est accrue pour mettre fin au confinement imposé à Auckland depuis que le variant Delta y a été détecté en août.



Jacinda Ardern avait initialement prévu de changer de politique une fois un taux de vaccination de 90 % atteint dans le pays, mais a finalement avancé la réouverture alors que le niveau de vaccination se situe actuellement autour de 83 %.



Vert, orange, rouge

Le nouveau système se présente comme des feux de circulation, le vert signifiant pratiquement aucun contrôle du virus, l’orange imposant le port du masque dans certains lieux tandis que le rouge permet aux commerces de rester ouverts aux seuls clients vaccinés et en observant une distanciation sociale.



Auckland sera initialement placé en rouge, a déclaré la Première ministre, ajoutant que les autorités sont encore en train de classer les autres zones. Auckland est actuellement isolée du reste de la Nouvelle-Zélande, les barrages routiers devant être levés le 15 décembre.



Les règles strictes de quarantaine pour les arrivées internationales resteront en place, mais Mme Ardern s’est engagée à les assouplir au début de l’année prochaine.