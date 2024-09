La Pesée, la Mesure, le Mérite et le Peuple

La démocratie Sénégalaise , sous l'éclairage des réalités d'aujourd'hui conserve encore de lourdes pesanteurs de divers types qui font apparaître comme peu ouverte à un vrai débat politique pluriel transparent et fécond: les coalitions faussent le mérite .



C'est que malgré une longue période de maturation d'un ensemble de dynamisme, de dialogue et de concertation, ce dialogue étant inscrit dans l'esprit même du peuple Sénégalais, de sa générosité naturelle, de son histoire et de ses propres valeurs de civilisation, les attitudes, comportements et projets de société, on n'est jamais à l'abris d'un revirement : la vocation d'un parti politique c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Une coalition n'est pas un parti politique .



Pesez vous sur le terrain politique et méritez les avantages que les citoyens vous donneront sans vous accrocher à une locomotive .

Que les alliances ou coalitions se fassent dans l'hémicycle et non ailleurs.



Pesez vous , montrez nous combien les Sénégalais vous aiment. Tiouthie, daye khame lecame. On se retrouve à l"assemblée so amé passe.



Magued Wade Rédacteur en chef ouragan.



Président MPCD senegalrek



Vive le binôme!