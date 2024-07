La Poste : deux agents du Centre financier de Dakar arrêtés pour détournement présumé de 34 millions Fcfa

La société La Poste revient à nouveau devant l'actualité avec un autre détournement de fonds. Cette fois-ci, le montant est estimé à 34 millions de FCfa. Deux agents, dont une dame, ont été arrêtés suite à une plainte déposée à la Gendarmerie de Thionk par la Direction générale de Poste Finances. Ils falsifiaient des chèques pour soutirer de l'argent dans des comptes dormants jusqu'à hauteur de 34 millions de FCfa.



Selon les informations de l’Observateur, le détournement implique deux agents des postes au niveau du Centre financier de Dakar (Cfd). Les deux présumés détourneurs O.S. et Mme S. qui ont été arrêtés par la gendarmerie suite à une plainte déposée à la Brigade de Thionk par la Direction générale de Poste Finance, seront présentés au Parquet ce jeudi.



Arrêtés depuis mardi par la gendarmerie, les deux agents ont déjà versé 15 millions de FCfa et reste devoir à La Poste 19 millions de FCfa. Des sources proches de l'enquête renseignent que les deux agents soutiraient de l'argent à partir d'un compte dormant. L'une des agents, une caissière très engagée dans le syndicat, falsifiait les écritures, en complicité avec un autre agent, avant de procéder au retrait des chèques.



D’après le journal, des audits approfondis menés par l'Inspection générale au niveau des différents centres, ont révélé les retraits fictifs sur la base de faux documents et à partir de comptes dormants.



Face aux pièces à conviction, les deux agents ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et comptent rembourser le reliquat de 19 millions de FCfa. L'entourage familial de la dame syndicaliste à La Poste mène des tractations pour rembourser la somme détournée, informe le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Pour rappel, le Groupe La Poste a été secouée par un détournement de 1,5 milliard de FCfa. Ce qui a valu à trois agents d'être placés sous mandat de dépôt depuis bientôt 3 ans.