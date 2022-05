La Premier League officialise le rachat de Chelsea !

Dans un communiqué publié ce mardi soir, la Premier League valide le rachat de Chelsea à Roman Abramovitch par le consortium mené par l'Américain Todd Boehly.



"Le conseil d'administration de la Premier League a approuvé aujourd'hui la proposition de rachat du Chelsea Football Club par le consortium Todd Boehly/Clearlake. L'achat reste soumis à la délivrance par le gouvernement de la licence de vente requise et à la réalisation satisfaisante des dernières étapes de la transaction.



Le conseil d'administration a appliqué le test des propriétaires et des administrateurs (OADT) de la Premier League à tous les administrateurs potentiels et a effectué les vérifications nécessaires. Les membres du Consortium qui achète le club sont des affiliés du Clearlake Capital Group, L.P., Todd Boehly, Hansjorg Wyss et Mark Walter.



Le Chelsea FC va maintenant travailler avec les gouvernements concernés pour obtenir les licences nécessaires à la réalisation du rachat."