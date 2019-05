La RTS détient l’exclusivité de la retransmission des matchs de la Can 2019: l’UAR menace les pirates

La RTS (télévision publique) est détentrice, pour le cas du Sénégal, de l’exclusivité de la retransmission des matchs de la CAN 2019 (21 juin -19 juillet) en Egypte, a réaffirmé, mardi à Dakar, le directeur général de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), Grégoire Ndjaka, qui menace de poursuites judiciaires ceux qui s’aventureraient à pirater le signal. C'était à l'issue de la cérémonie d’ouverture du séminaire sur l’exploitation et la commercialisation des droits CAF.



’’Si vous avez violé le contrat par exemple en piratant le signal ce n’est pas seulement la RTS qui va s’occuper de vous, mais la CAF et l’UAR. On va porter plainte devant les tribunaux de Paris et vous allez payer là-bas’’, dit-il avant d'insister que ’’seule la RTS à l’exclusivité de la retransmission des matchs de la CAN".



Grégoire Ndjaka a également annoncé la mise en place d’un dispositif qui leur permettra en temps réel de savoir ce qui se passe sur les différents terrains et de trouver des solutions (…)

" C’est un jeu extrêmement dangereux de penser pirater le signal. toutes les dispositions pour protéger le signal. L’UAR va aussi aider ses membres à ’’protéger le signal", a averti le patron de l’UAR.