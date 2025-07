États-Unis: mort d'un ouvrier agricole blessé lors d'une descente de la police de l'immigration

Aux États-Unis, lors des raids du 10 juillet, menés dans le cadre de la campagne de répression de l'immigration illégale lancée par l'administration de Donald Trump, quelque 200 personnes avaient été arrêtées et des affrontements ont opposé agents et manifestants.

La famille de l'ouvrier avait lancé une page sur la plateforme de collecte de fonds GoFundMe, pour soutenir ses proches au Mexique. Samedi 12 juillet, cette page a publié une mise à jour pour annoncer que l'ouvrier, Jaime Alanis, était « décédé ».

Lors de l'opération de police qui a eu lieu dans le comté de Ventura, à un peu plus d'une heure de route de Los Angeles, l'homme avait été pourchassé par les agents de l'immigration, a indiqué la famille. « Mon oncle Jaime était juste un agriculteur innocent et travailleur », a écrit un membre de sa famille sur la page de collecte de fonds. « Il a été poursuivi par des agents de la police de l'immigration, et on nous a dit qu'il était tombé de 30 pieds (9 mètres) », précise-t-il en décrivant ses blessures comme « catastrophiques ».

L'ouvrier « n'a jamais été détenu » par les policiers, avait assuré précédemment à l'AFP Tricia McLaughlin, une porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure. « Bien qu'il n'était pas poursuivi par les forces de l'ordre, cet homme a grimpé sur le toit d'une serre et a fait une chute de neuf mètres », a-t-elle ajouté, en précisant que les policiers « ont immédiatement appelé une ambulance ».

Selon le ministère, 200 migrants sans papiers ont été arrêtés lors des descentes dans les localités de Carpinteria et Camarillo jeudi, et dix enfants ont été sauvés « d'une exploitation potentielle, du travail forcé et du trafic d'êtres humains ». La société Glass House Brands, propriétaire des fermes, a déclaré dans un communiqué n'avoir « jamais sciemment enfreint les pratiques d'embauche applicables et ne pas employer de mineurs ».

Des opérations de police qui auraient été menées avec de «la violence, des mauvais traitements»

Le ministère a déclaré que plus de 500 « émeutiers » avaient tenté de perturber l'opération et que quatre citoyens américains sont accusés d'avoir agressé ou résisté aux agents. Les images des médias locaux ont montré des agents de l'immigration masqués, en tenue anti-émeutes, disperser des dizaines de protestataires avec du gaz lacrymogène, et certains manifestants jeter des projectiles sur les voitures de police.

Vendredi 11 juillet au soir, Donald Trump a ordonné, sur sa plateforme Truth Social, à tout agent fédéral « qui serait victime de jets de pierres, de briques ou de toute autre forme d'agression, d'arrêter leur voiture et d'arrêter ces raclures, en utilisant tous les moyens nécessaires pour y parvenir ».

Sur place, Aaron Fuentes, un superviseur qui travaille pour la société Glass House, a raconté avoir vu des dizaines de fourgons de la police de l'immigration débarquer jeudi. « Ils ont identifié les personnes pour vérifier si elles avaient des papiers ou non, puis ils les ont fait monter une par une dans les camionnettes », a-t-il expliqué. « Je n'ai pas vu toute l'opération, mais il y a eu de la violence, des mauvais traitements ».

Cette descente risque de raviver les tensions, un mois après les manifestations à Los Angeles contre la politique migratoire de Donald Trump, qui ont parfois dégénéré en violences

