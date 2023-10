La Senelec annonce une coupure d'électricité en Centre-ville: que va faire l'AJE ?

Dans l’antre du diable. Pas de coupure d’électricité de notre côté. pic.twitter.com/uGfA2IGtIC

— Juan Branco ✊ (@anatolium) October 31, 2023

Alors que l'audience virtuelle entre l'Etat du Sénégal et Ousmane Sonko devant la Cour de justice de la Cedeao ce mardi 31 octobre, la Senelec a annoncé une coupure d'électricité au Centre-ville de Dakar et au Port, suite à "un incendie au Poste de Bel Air".Les deux événements pourraient n'avoir aucun lien si l'Agent judiciaire de l'Etat n'avait pas évoqué hier lundi, dans sa demande de renvoi de l'audience virtuelle, des perturbations de la fourniture d'électricité et de connexion internet au centre-ville où ses bureaux sont installés.En tout état de cause, les avocats de Sonko sont déjà prêts pour plaider le sort de leur client. En atteste, le tweet de Me Juan Branco devant son ordinateur et des piles de dossiers. Apparemment en attente de ladite audience.