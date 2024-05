Ligue des Champions : Tchouaméni « pas encore forfait » pour la finale, selon Ancelotti

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a estimé lundi que le milieu Aurélien Tchouameni, blessé au pied gauche, n’était « pas encore forfait » pour la finale de la Ligue des champions même s’il avait « peu de chances » de la jouer



« Il a peu de chances mais il n’est pas encore forfait pour la finale » le 1er juin, a affirmé Ancelotti à propos de l’international français, qui souffre d’une fracture de fatigue au pied gauche, à un mois du début de l’Euro-2024. « Il s’agit d’une semaine importante, son pied ne lui fait pas très mal, je pense que c’est différent de la précédente blessure qu’il a eu au pied. Il n’est pas exclu qu’il revienne pour la finale », a-t-il expliqué.



Déjà victime d’une blessure similaire en octobre 2023, une fracture du deuxième métatarse (os central du pied), le milieu de terrain de 24 ans avait alors été éloigné des terrains pendant un mois et demi. L’ancien joueur de Bordeaux et Monaco est donc toujours incertain pour la finale de C1 contre Dortmund, sans garantie de pouvoir reprendre la compétition d’ici le début de l’Euro-2024 en Allemagne le 14 juin.



Le sélectionneur français Didier Deschamps doit annoncer jeudi la liste des joueurs retenus pour le tournoi. La France entrera en lice le 17 juin contre l’Autriche. L’entraîneur italien n’a pas dévoilé son jeu sur l’un des grands sujets de discussion avant la finale, à savoir le choix du gardien de but, avec pour la première fois de la saison ses trois portiers à disposition : Courtois, Kepa et Lunin.



« Lunin a réalisé une excellente saison et Courtois est le meilleur gardien du monde quand il est à son niveau », a résumé Ancelotti. « Dans la semaine précédant la finale, nous prendrons une décision ». Le gardien belge vient de disputer ses deux premiers matches de championnat après près de neuf mois d’absence et deux opérations aux genoux.





Avec AFP