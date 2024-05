Tribunal de Dakar : la dame de 75 ans, le tailleur, la relation amoureuse et la tentative de meurtre

Lamine D., un tailleur de profession, risque 5 ans de prison ferme. En détention préventive depuis février 2021, pour tentative d’homicide volontaire, au préjudice d’Aïda Ndiaye, une vieille âgée de 5 ans, le prévenu sera fixé sur son sort le 21 mai prochain.



Selon L’Observateur, dans ce dossier de tentative d’homicide involontaire, les parties concernées divergent dans leurs déclarations. Les sept (7) coups de couteau que le tailleur a portés à la promotrice d'une tontine Aïda Nd. sont les seuls éléments constants du dossier. Le mobile du crime, lui, reste encore flou.



Les 3heures d’audience n’ont pas permis d’éclairer la lanterne du Tribunal sur ce point. La version de la partie civile s’article autour d’amalgames.



Selon ces accusations, le tailleur qui traversait des ennuis financiers s’est introduit dans son appartement et a tenté de le tuer à coups de couteau afin de pouvoir mettre la main sur les 6 millions F Cfa de la tontine qu’elle garde chez elle.



Lamine qui faisait parti de la tontine est passé chez la dame le 3 février dernier pour lui remettre les cotisations des 2 mois précédents. « Quand je lui ai demandé l’argent chez moi, il s’est levé et a brandi un couteau. Il m’a donnée plusieurs coups au niveau du poignet. J’ai crié pour alerter ma voisine. Il a couru dans ma chambre et a emporté les 200 000 F Cfa que j’avais rangés dans mon armoire », dit-elle.



Arrêté et auditionné, le tailleur a été placé sous mandat de dépôt. Devant la chambre criminelle après 3 ans en détention préventive, Lamane a balayé d’un revers de main ces accusations. A l’en croire, le jour des faits, la vieille lui a avoué ses sentiments et lui a proposé d’entretenir avec elle en cachette une relation amoureuse. Une proposition qu’il a déclinée, a-t-il souligné.



Un affront, selon lui, que la dame a voulu régler au couteau avant qu’il ne le récupère et lui donne des coups. Délibéré au 21 mai prochain.