Moustapha Sarré sur la publication des rapports : « nous laissons le soin à la justice de faire son travail »

Le porte-parole du gouvernement a réagi suite à la publication des rapports des corps de contrôle sur la gestion des deniers publics du régime de Macky Sall. Selon Moustapha Sarré, le gouvernement laisse le soin à la justice de faire son travail sans pression.



« Avec le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, tout ce que nous pouvons faire, c’est de commanditer des audits et laisser le soin à la justice de faire son travail. Nous croyons ferme que notre justice peut être indépendante et elle le sera. Aujourd’hui, c’est à la justice de voir quelle suite donner à ces rapports qui sont sortis par les institutions de la République », a laissé entendre sur la RFM, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Formation professionnelle, ajoutant : « qu’aucun ordre de poursuite n’a été donné ».



« Nous laissons la justice faire son travail. Si jamais le procureur juge nécessaire de poursuivre des personnes pour faute grave, il le fera », a soutenu Moustapha Sarré.



À l’en croire, il n'y aura aucune entrave dans le fonctionnement de la justice. « Si celle-ci considère qu’il y aura des poursuites à l’endroit de certaines personnes qui ont eu des écarts dans la gestion des derniers publics. Mais rassurez-vous, il y aura des poursuites », a fait savoir le porte-parole du gouvernement.