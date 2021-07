La Senelec impose un Pass Sanitaire à ses employés

Le Pass Sanitaire va être expérimenté en premier au Sénégal par la Société nationale d’électricité (Senelec). Dans une note d’information à l’attention du personnel, la Directrice des Ressources humaines (DRH) déclare qu’à partir du 16 août 2021, les autorisations de mission à l’intérieur du pays et à l’extérieur seront assujetties à la présentation d’une carte de vaccination.

Aussi, les agents non vaccinés seront mis en congés annuels en fonction du nombre de jours disponibles.

Quant aux agents non vaccinés ne disposant pas de congés et dont la présence physique n’est pas indispensable selon l’appréciation du Directeur d’unité, ils seront également mis en congé, rapporte le Communiqué ci-dessous.

AYOBA FAYE

