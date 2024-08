La Somalie menace de suspendre les vols d'Ethiopian Airlines

En janvier, l'Éthiopie a signé un protocole d'accord historique avec la région séparatiste du Somaliland. Cet accord entend assurer à l’Éthiopie l’accès à 20 km de côtes somalilandaises pour une durée de 50 ans. Et ce, en échange de la reconnaissance officielle du territoire par son voisin éthiopien.



Cette mesure, Addis-Abeba ne l'a toujours pas confirmée. Mais depuis, la tension entre la Somalie et l'Éthiopie est montée d'un cran. Le gouvernement somalien parle d'une agression et dénonce une violation de sa souveraineté.



La Somali Civil Aviation Authority avait également adressé une lettre à l'Ethiopian Airlines expliquant ses inquiétudes concernant la gestion de ses vols vers les destinations somaliennes.



Au lieu de répondre à ses préoccupations, la compagnie aérienne aurait supprimé les références aux destinations vers la Somalie et n'affiche désormais que les codes d'aéroport. La SCAA estime que cette action exacerbe les inquiétudes initiales et porte atteinte à la souveraineté du pays.



En conséquence, la compagnie Ethiopian Airlines a donc jusqu'au vendredi 23 août 2024 pour régler ces problèmes. Sinon, tous ses vols vers la Somalie seront suspendus.