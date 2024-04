La Sonaged a mobilisé plus de 2000 agents sur l’étendu du territoire pour nettoyer le pays après la Korité

La société nationale de gestion des déchets (Sonaged) a mis en place un dispositif spécial pour faire face à la surproduction d'ordures constatée lors de la fête de la Korité. Plus de 2500 agents ont été déployés à travers le pays, dont 2000 à Dakar, pour assurer le nettoyage des artères de la capitale et des marchés les plus fréquents.



Selon Abou Ba, directeur général de la Sonaged, ce dispositif exceptionnel vise à prendre en charge les différentes étapes, avant, pendant et après la fête de la Korité. Les marchés Hlm, Sandaga, Petersen, ainsi que des lieux de culte comme les allées Papa Guèye Fall et l'avenue Georges Pompidou, ont été ciblés pour le nettoyage.



Abou Ba a souligné également que ce dispositif sera pérennisé pour éviter que les ordures ne s'accumulent dans les grandes artères. Le directeur général de la Sonaged a appelé les citoyens sénégalais à faire preuve de responsabilité civique en adoptant des pratiques permettant de maintenir les rues propres, rapporte Walfnet.



Il a exhorté notamment à la conservation des ordures et à éviter de surcharger les bacs, ce qui facilitera le travail des équipes chargées du nettoyage. Abou Ba insiste sur l'importance de la contribution de chacun pour maintenir un environnement propre et a invité les citoyens à collaborer avec la Sonaged dans cet effort collectif.