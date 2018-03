La Turquie prête à acheter l'arachide aux producteurs sénégalais (ASEPEX)

Dans le cadre de la visite d’Etat au Sénégal, du Président Recep Taib Erdogan, Président de la

République turque, le Ministre du Commerce, M. Alioune Sarr, a reçu une délégation

d’hommes d’affaires turcs, aux fins de les mettre en relation avec le secteur privé sénégalais

qui évolue l’exportation de graines d’arachides.



Entouré de l’ASEPEX, de l’ARM et de la DCI, le Ministre a invité les secteurs privés

respectifs des deux pays, à travailler à l’écoulement d’une partie de la production sénégalaise

dans le marché turc.



Sous la supervision de M. Alioune Sarr, cette opération doit se dérouler en deux phases.

La première consiste à commercialiser des quantités déjà enlevées par les exportateurs sur le

marché turc. Le ministère du commerce s’engage ainsi à accompagner, à travers l’ASEPEX,

tous les exportateurs sénégalais intéressés par le marché turc. Les dispositions sont déjà prises

au niveau de l’ASEPEX pour identifier les potentiels autres acheteurs, mais aussi mettre à la

disposition des exportateurs, les informations utiles relatives aux conditions d’exportation,

notamment les normes et standards exigés par le marché turc en matière de produits

alimentaires.



La seconde phase, plus importante, consiste à l’installation d’une industrie de transformation

d’arachide au Sénégal. Les partenaires turcs sont ainsi prêts à installer une usine au Sénégal

pour le raffinage de l’huile d’arachide. Cette seconde phase permet de valoriser d’avantage la



matière première et d’ouvrir d’autres marchés, aussi bien au niveau de la sous-région que dans

les autres marchés.



L’ASEPEX a aussi, dans ce cadre, reçu le résident du groupe TOSYALI Holding, premier et

plus grand investisseur en Turquie du secteur privé dans l'industrie de sidérurgie, pour

explorer les opportunités d’exportations de produits sénégalais en Turquie.

Ce groupe industriel turc s’intéresse à l’exportation de la ferraille et des produits ferreux

transformés finis.



L’ASEPEX a présenté à ces hommes d’affaires turcs, les opportunités commerciales que leur

offre le Sénégal.