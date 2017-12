La championne du monde d'échecs refuse de se rendre en Arabie Saoudite

Anna Muzychuc choisit de perdre deux de ses titres de championne du monde plutôt que de participer au championnat du monde d’échec qui aura lieu en Arabie Saoudite. « Dans quelques jours, je vais perdre deux titres de Championne du monde, l'un après l'autre », a publié Anna Muzychuk sur sa page Facebook. L’Ukrainienne a décidé de ne pas se rendre en Arabie Saoudite pour partciper au championnat du monde au nom de ses « principes : « (...) J'ai décidé de ne pas me rendre en Arabie Saoudite, de ne vais pas jouer avec les règles d'un autre, de ne pas porter une abaya (vêtement couvrant), de ne pas être accompagnée à l'extérieur, et de ne pas me sentir comme une créature inférieure », a-t-elle expliqué.



Elle a ajouté que sa soeur, Mariya, a elle aussi renoncé à la participation au tournoi.

La Fédération internationale d'échecs a quant à elle précisé sur son site qu'un pantalon foncé et un pull couvrant le cou est exigé, mais qu'il « ne sera pas utile de porter un hijab ou une abaya » durant la compétition. Selon le site i24 News, en novembre, 150 joueurs avaient l'intention de boycotter l'événement.