La conférence de presse de Pastef Pikine interrompue à l’instant par la police

Entre le régime en place et le parti de Ousmane Sonko, la tension monte de plus en plus. Après l’arrestation ce dimanche matin de deux responsables du parti Pastef par des éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), la police est allée interrompre il y a quelques instants la conférence de presse de la section Pikine dudit parti.



Nous y reviendrons !