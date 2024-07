La culture malienne en deuil ! décès ce jour de Toumani Diabaté père de Sidiki Diabaté, la Kora à jamais inconsolable.

L’artiste Toumani Diabaté, père de l’artiste Sidiki Diabaté a rendu l'âme, ce vendredi 19 juillet à 58 ans à la Clinique Golden Life où il était hospitalisé depuis plusieurs jours.



A noter que, Toumani Diabaté a remporté deux grammy awards, à chaque fois en collaboration avec Ali Farka Touré. Un premier en 2006 (année du décès d'Ali Farka Touré) dans la catégorie World Music pour l’album “In the Heart of the Moon” et un deuxième en 2010 pour “Ali et Toumani”, sacré meilleur album de musique traditionnelle.