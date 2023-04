La demande de liberté provisoire de Nif Doff rejetée

Le rappeur et militant de Pastef Les Patriotes va rester en prison. Selon son avocat Me Moussa Sarr, le Doyen des Juges a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les conseils de Mor Talla Guèye plus connu sous son nom de scène Niit Dof.



Rappelons que Niit Dof est poursuivi pour trois chefs d'accusation dont diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires.