La dépouille de Habib Faye arrive à Dakar ce vendredi 27 avril. Le musicien bassiste du Super étoile est décédé à l’âge de 54 ans à Paris ce mercredi des suites d'une infection pulmonaire. Ce jeudi, sont prévues la levée du corps et la prière mortuaire dans la capitale française.



Youssou Ndour et son groupe ont annulé leur tournée internationale et africaine. Ils sont arrivés d’Abidjan hier soir. Waly Seck, avec qui le défunt artiste a eu à travailler a même repoussé son concert qui était prévu le 28 avril au Cices jusqu'au 12 mai.