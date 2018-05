La famine qui menace le nord du Sénégal inquiète l'Onu

La sécheresse, la flambée des prix des denrées alimentaires et les conflits vont entraîner des millions de personnes dans la faim et la malnutrition dans certaines parties du Sahel, en Afrique de l'Ouest, si la communauté internationale n'agit pas maintenant, selon trois agences des Nations Unies.



L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont affirmé qu’en 2017, les faibles précipitations dans les zones pastorales au sud de la Mauritanie, au nord du Sénégal et dans certaines parties du Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad ont ruiné le bétail et les récoltes et ont affecté les moyens de subsistance, ce qui a mené à un début précoce de la « saison de la faim ».

La région du Sahel a également connu une insécurité accrue et une intensification des conflits armés qui perturbent les services de base et les moyens de subsistance, affectant la cohésion sociale et forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers. Selon la dernière analyse régionale de la situation de l’insécurité alimentaire



plus de cinq (5) millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire et nutritionnelle au cours de ce qui devrait être la pire saison de soudure en quatre ans. Les évaluations montrent que de nombreuses familles auraient épuisé leurs réserves alimentaires en avril. En temps normal, cela se produit entre juin et septembre.

« Nous entendons parler de personnes qui réduisent le nombre de repas pris chaque jour et des enfants qui abandonnent l'école », a déclaré Abdou Dieng, Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. « Ce sont des signes révélateurs d'une catastrophe imminente que le monde ne peut pas continuer à ignorer. »