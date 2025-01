La folie des Jeux d’argent : un cri d’alarme de Pape Samba Kane sur un fléau qui menace la jeunesse sénégalaise

« Le joueur est soumis aux caprices d'une machine programmée »

La folie des jeux d’argent est une enquête approfondie menée par le journaliste et écrivain Pape Samba Kane, qui s’attaque aux méfaits des jeux d’argent électroniques, de plus en plus répandus au Sénégal. Dans cet ouvrage, l’auteur met en lumière les ravages causés par cette addiction, qu’il qualifie de « tragédie pour la jeunesse » là où même les élèves ne sont pas épargnés. Ces jeunes qui se penchent aveuglément vers la dérive de ces jeux d’argent électroniques communément appelé « Naar-bi » au détriment de leur propre avenir.Ainsi, l’auteur à travers un article datant de 2023, revient sur le cas du jeune garçon qui a usé de ses frais de scolarité pour s’adonner aux jeux d’argent, pratique qui lui a valu une année blanche. Finalement, lorsque ses agissements ont été découverts, il est passé aux aveux : « J’ai flambé l’argent en pariant aux différents jeux au Naar-bi », témoigne l'enfant qui illustre l’ampleur du problème.Le journaliste et écrivain Pape Samba Kane indique que ce livre est une réédition de l’enquête intitulée « Le poker menteur des hommes politiques » et publiée en 2006 aux « éditions Sentinelle ». Un livre de 264 pages « informées, fouillées, et très documentées », renseigne l’auteur.Ainsi, « entre fraude fiscale, blanchiment d’argent et autres formes de banditismes en cols blancs, que nous avions traités, des problèmes humains, nous avaient interpellés plus que tout le reste. Parmi ceux-ci l’accoutumance au jeu, l’addiction, ou le jeu compulsif, quelle qu’en soit l’appellation, qui rend fous les joueurs », a-t-il précisé.Autant de dérives qui l’ont poussé à la réédition du livre aux ‘’éditions Moukat’’ Une façon pour lui d’enquêter sur ces nouveaux casinos, carrément dans les poches de nos enfants, 24 heures sur 24.L'écrivain considère les jeux d’argent électroniques, comme étant des « Bets mortifères » qui « rendent nos enfants dépendants au point, par exemple, de gâcher leurs études, certains n’hésitant pas à miser la paye de l’école ».Le journaliste soutient que ces jeux sur internet ou dans ces kiosques dits Naar-bi constituent un « combat inégal entre l'homme et la machine ». Ici, ajoute-t-il, « le joueur est soumis aux caprices d'une machine programmée pour engranger plus de gains qu'elle n'en distribuera, mais la magie opère ».Ainsi, « l'endettement et l’isolement » dont provient la publicité massive et hypocrite sur les paris sportifs et autres jeux électroniques d'argent ne sont rien devant les « tentations du vol, de la dissimulation et du mensonge ; devant les faillites économiques, les dérives psychiatriques, les suicides qui frappent les victimes du jeu compulsif », s’alarme l'auteur.Avant d'ajouter : « Ne rien faire face à ce fléau, c'est participer à laisser plonger notre jeunesse dans une dégringolade sociale, humaine, dégradation pouvant mener à toute sorte de déchéances, voire à la mort. Laisser prospérer ces Bets mortifères fera plus de dégâts que les suicides collectifs du Barsa walla Barsaq (Le Barça ou la mort, Ndlr) », a-t-il averti.Publié aux éditions Moukat, « La folie des jeux d’argent » du journaliste senior, et parallèlement écrivain-poète Pape Samba Kane, sera présentée samedi 25 janvier 2025 à partir de 16 heures, à l’espace Maam Samba à Ngor (Dakar).