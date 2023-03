La folle demande financière de Marcus Rashford à Manchester United, les 3 recrues que vise le Barça pour zéro euro

Marcus Rashford pourrait être le joueur le mieux payé de Premier League, le Barça vise trois joueurs à moindre coût, et le Real Madrid se fixe une limite pour Jude Bellingham, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



« Marcus Cashford » fait les gros titres



En Angleterre, Manchester United fait réagir et notamment à propos de la prolongation de Marcus Rashford. L’attaquant des Red Devils est en feu en ce moment et il est prêt à prolonger son contrat, mais avec une revalorisation salariale. Et sa demande est jugée très élevée par les tabloïds ce jeudi. « Marcus Cashford » s’amuse le Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots. Il demande un salaire de 500 000 £ par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif mancunien.



En gros cela correspond à un salaire mensuel de 2,2 M€ soit environ 26M€ par saison. « Rash veut du cash » titre de son côté le Daily Star. Même idée en couverture des pages sport du Daily Express. Le journal précise qu’il ne serait pas seulement le joueur le mieux payé de son club, mais il serait le plus gros salaire de toute la Premier League.



Le mercato low cost du FC Barcelone !

En Espagne, le Barça a de sérieuses difficultés financières et vise le recrutement de trois joueurs pour 0€, explique Mundo Deportivo. Il s’agit d’Iñigo Martinez, d’İlkay Gündoğan et Pierre-Emerick Aubameyang.



Pour le premier, il veut aller jouer pour le Barça et il accepterait même de partir en prêt si c’est nécessaire. Pour le milieu de terrain allemand, qui sera libre cet été, il y aurait un déjà un accord avec le club.



Enfin, Aubameyang demanderait la résiliation de son contrat avec Chelsea pour revenir du côté de Barcelone.



100 M€ max pour Bellingham

Encore en Espagne, Jude Bellingham intéresse plusieurs cadors anglais, mais également le Real Madrid. Oui, mais voilà, la Casa Blanca n’a pas la même puissance financière que ses homologues britanniques.



Les Madrilènes se sont d’ailleurs fixés une limite, selon As, celle de la barre des 100 M€ pour son transfert. Le club espère réussir à convaincre le joueur, alors que Liverpool et Manchester City sont en compétition avec le Real.



Dans le même temps, son club actuel le Borussia Dortmund espère le convaincre de rester une saison supplémentaire… Affaire à suivre.