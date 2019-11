La folle menace de Liverpool sur le calendrier

Drôle de situation à venir pour Liverpool. Les Reds, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup cette semaine après un match fou contre Arsenal, vont devoir disputer deux matches en deux jours ou deux rencontres en une journée, sur deux continents différents au mois de décembre !



Impossible bien sûr et c’est pourquoi le club de la Mersey a répondu par l’absurde, via son entraîneur Jürgen Klopp. Liverpool doit disputer son quart de finale de Coupe de la Ligue le 17 ou 18 décembre, mais sa demi-finale de Coupe du monde des clubs est elle aussi prévue le 18 décembre au Qatar. Afin que la Ligue anglaise trouve une solution, le coach allemand des Reds a indiqué qu’il réfléchissait à envoyer deux équipes différentes disputer les deux compétitions sur deux continents. C’est ce que rapportent quelques tabloïds anglais notamment le Daily Star. En tout cas, il va falloir trouver une solution et vite !