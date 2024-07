La fondation PAD octroie 50 millions CFA à l'Office des pupilles de la Nation

La Fondation du Port autonome de Dakar a signé ce lundi une convention de partenariat avec l’Office National des Pupilles de la Nation.

Elle va accorder un appui financier de cinquante millions de francs CFA à l’Office National des pupilles de la Nation (ONPN).

Les documents relatifs à cette convention ont été paraphés par la directrice générale de l’ONPN, Fatima Mbengue, et le directeur général du Port autonome de Dakar, également président de la fondation portant le nom de l’entreprise, Wally Diouf Bodian.

D’après Wally Bodian « la Fondation du PAD a appuyé l’ONPN pour participer au financement des besoins des pupilles dans leur vie quotidienne pour leurs études et pour leur insertion dans la vie professionnelle, tout en contribuant à leur bien-être et à leur épanouissement ».

« La Fondation du PAD prévoit une prise en charge optimale des pupilles à travers notamment l’octroi de bourses d’excellence, la prise en charge sanitaire des cas souffrant de pathologies graves, l’appui à la formation et l’insertion professionnelle » a déclaré le DG du PAD.

La DG de l’Office national des pupilles de la nation, de son côté, indique que « La signature de cette convention entre dans le cadre de la promotion de l’éducation, de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle des pupilles majeures ainsi que des orphelins suivis par l’ONPN ».

Selon l’APS, La collaboration entre les deux parties couvre la période juillet 2024-juillet 2025.

Fatima Mbengue souligne également que « La présente convention vise à ”appuyer les orphelins dans leur formation professionnelle et faciliter leur insertion à travers l’octroi d’un stage, assurer un appui pédagogique au profit des pupilles de la nation scolarisées et faciliter l’accès à la formation qualifiante et aux stages suivant des critères de performance, notamment dans les métiers portuaires ».

Selon la directrice de l’ONPN, « cette convention va assurer un appui à l’autonomisation des mères des pupilles, constituées en GIE sur des projets viables à fort impact, offrir un accompagnement psychosocial et promouvoir la résilience des pupilles en situation de vulnérabilité, des orphelins et des veuves, et offrir un accompagnement sanitaire aux pupilles et aux orphelins qui souffrent de pathologies graves, non prises en charge par les mutuelles de santé ».