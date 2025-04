"Libérer les voies de nos voix" : les défenseurs des droits humains au front pour "sauvegarder l’espace civique au Sénégal"

Article 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest ont organisé ce mardi, à Dakar, un atelier de capitalisation des apprentissages et des acquis du projet : "Libérer les voies de nos voix : Contrer la répression de l’espace civique au Sénégal". Ce projet vise à promouvoir l’ouverture de l’espace civique au Sénégal suite aux événements tragiques survenus entre mars 2021 et février 2024. Financé par Open Society Africa (OSA-Sénégal) à hauteur de 150 000 dollars USD, il a été mis en œuvre sur une période de 19 mois.



L’objectif principal du projet "Libérer les choix de nos voix" était de fournir un cadre de revue, d’échange et d’analyse collective pour examiner ses acquis et impacts, tout en orientant les stratégies futures visant à renforcer la résilience de l’espace civique.



Alfred Bulakali, directeur régional d’Article 19, a déclaré : « Il était temps qu’avec tous les acteurs qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet : Amnesty Sénégal, Article 19, la Raddho, Afriktiviste, la Ligue sénégalaise des droits humains et nos partenaires des médias, nous puissions nous mettre ensemble pour échanger sur les résultats, voire les facteurs qui nous ont fait réussir mais également identifier les défis que nous avons rencontrés, tirer les enseignements et ensuite nous projeter dans le futur ».



Mateuw Mbaye, point focal du projet au sein de Article 19, a fait savoir que: "ce projet a joué un rôle déterminant en renforçant la résilience des acteurs de la société civile, des médias et des défenseurs des droits humains".



Dans sa présentation, le chargé de programme/Protection et espace civique a précisé que l’un des objectifs du projet était de "sauvegarder la démocratie et la culture du droit".



Pendant les 19 mois d’exécution, a ajouté M. Mbaye, des résultats significatifs ont été enregistrés notamment "le renforcement du monitoring des droits humains (liberté d’expression, la violence politique, liberté d’expression), la formation de 14 points focaux qui ont documenté ce qui s’est passé dans leur localité et qui s’est soldé sur un rapport".



A noter que le projet a soutenu 8 organisations de la société civile et des médias, dont Appel (Association des professionnels de la presse en ligne) et Cored (Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias), ainsi que 34 acteurs ayant bénéficié de financements. Des rencontres avec des autorités, dont le ministre de la Justice, ont permis des discussions fructueuses, notamment sur les aspects juridiques, a révélé M. Mbaye.



Parmi les enseignements tirés du projet, liste-t-il, figurent la conception d’activités résilientes et la capacité d’adaptation aux transitions politiques et aux urgences, tout en répondant aux besoins prioritaires des bénéficiaires.



Grâce aux plateformes de Article 19 et d’Amnesty International/Section Sénégal, des campagnes de sensibilisation sur les droits humains ont été menées.