Mois Africain de la Prévention: la CSS adapte la prévention des risques professionnels à l'ère numérique

Le Mois Africain de la Prévention s'ouvre sur une prise de conscience collective des défis liés à la sécurité au travail à l'ère du numérique. À cette occasion, la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) a invité les journalistes à un petit-déjeuner de presse, visant à sensibiliser les professionnels des médias sur l’impact de la transformation numérique sur la prévention des risques professionnels. Placée sous le thème « La prévention des risques professionnels à l’épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques : opportunités, défis et stratégies d’adaptation », cette rencontre a permis de mettre en lumière une réalité souvent négligée : l’ère numérique, bien qu’elle promette des avancées technologiques, introduit également des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.



Dans un contexte africain en pleine mutation, où l’essor des plateformes numériques, le télétravail et la flexibilisation de l’emploi redéfinissent les environnements professionnels, les enjeux de santé et de sécurité au travail deviennent plus complexes. Marie Diallo, Directrice de la Prévention des Risques Professionnels à la CSS, a souligné que « la digitalisation, l’intelligence artificielle, la robotisation et les nouvelles formes de travail redéfinissent en profondeur les environnements professionnels », nécessitant une vigilance accrue sur les risques émergents.



Ces évolutions, bien qu'innovantes, exposent les travailleurs à de nouveaux dangers, notamment « les troubles musculosquelettiques, l'intensification des risques psychosociaux ou encore l’isolement lié au télétravail. À cela s’ajoutent des risques plus classiques, mais tout aussi préoccupants : les intoxications alimentaires en milieu professionnel, un sujet que la CSS a tenu à intégrer dans le sous-thème de cette édition. »



Marie Diallo a rappelé les chiffres alarmants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon lesquels 600 millions de personnes dans le monde tombent malades chaque année à cause d’aliments contaminés, entraînant 420 000 décès, dont 125 000 chez les enfants de moins de cinq ans. Une situation qui, bien qu'ayant peu de données spécifiques sur le continent, reste largement sous-estimée en Afrique.



Face à ces défis, la CSS prône une réorientation des stratégies de prévention, en s'appuyant sur les outils numériques. « L’intelligence artificielle, les objets connectés et les plateformes numériques peuvent révolutionner la prévention des risques, mais seulement si ces technologies sont adaptées aux réalités locales », a précisé la responsable.



Dans cette optique, les médias jouent un rôle central. En consacrant cette première journée du Mois Africain de la Prévention à la presse, la CSS adresse un message fort : « La prévention ne peut s’imposer sans l’implication active des médias », a affirmé Marie Diallo. Selon elle, les journalistes sont bien plus que des relais d’informations ; ils sont des acteurs de changement, capable de sensibiliser le grand public et de favoriser l’émergence d’une culture collective de la sécurité au travail.



La CSS entend utiliser ce Mois Africain de la Prévention comme un levier de mobilisation nationale, avec des campagnes de sensibilisation, des formations, des webinaires et des conférences techniques prévues dans tout le pays. Ces initiatives se dérouleront en collaboration avec des experts en sécurité au travail, des entreprises, des syndicats et des acteurs communautaires.



Enfin, dans un contexte africain marqué par une croissance démographique rapide, notamment parmi les jeunes, la CSS plaide pour l’établissement d’une culture de la prévention, moderne et inclusive. « La mobilisation de tous les acteurs, y compris la société civile et les médias, est essentielle », a insisté Mme Diallo.



Ce mois d’avril ne doit donc pas être perçu comme un simple événement ponctuel, mais comme un point de départ pour un engagement renouvelé en faveur de la sécurité au travail. La 29e Journée Africaine de la Prévention, prévue le 30 avril, marquera la fin de ce mois d’activisme, dans l’espoir de faire de la sécurité au travail une priorité permanente sur le continent.