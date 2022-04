La liberté d'expression et sécurité des journalistes au menu d'un atelier lundi

La même source précise que la cérémonie officielle d’ouverture des travaux est prévue lundi à partir de 9 heures au siège de la Cour suprême

Cette activité, placée sous la présidence du Premier président de la Cour suprême, entre dans le cadre des activités scientifiques du SDECS, fait-on savoir dans le communiqué.

Le service de documentation et d’études de la Cour suprême (SDECS), en partenariat avec l’UNESCO, organise du lundi jusqu’au mercredi un atelier d’échanges sur le thème ’’La jurisprudence internationale et africaine sur la liberté d’expression et la sécurité des journalistes’’, annonce un communiqué reçu à l’APS.